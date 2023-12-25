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فرنسا تبدأ بتزويد أوكرانيا ببنادق FAMAS G2 الآلية

12/25/2023 7:16:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت السلطات الفرنسية بتسليم الجيش الأوكراني بنادق FAMAS G2 الآلية الفرنسية الصنع، عيار 5.56 ملم.


وقد ظهرت تلك البنادق في بعض الوحدات الفرعية للجيش الأوكراني.


وبدأ تصميم هذا السلاح في مطلع السبعينيات، وما زالت فرنسا تنتجها على دفعات كبيرة إلى حد الآن. ومن أهم ميزاته التصميمية ما يسمى مخطط bullpup الذي يعني أن زناد البندقية يقع بين المخزن وآلية الضرب، ما يقلص طول السلاح الإجمالي إلى حد بعيد بدون تقليل طول الماسورة وبدون تقليص كثافة الرماية ومدى العمل الفعال.


وتم عام 1995 تطوير البندقية التي حصلت على تسمية G2. وبلغ وزنها 3.8 كيلوغرام، سرعة الرمي حتى 110 طلقة في الدقيقة، السرعة الأولية للرصاصة 925 مترا في الثانية. ويتسع مخزن البندقية لـ30 طلقة.


وتم توريد FAMAS G2 إلى بعض البلدان الإفريقية والأسيوية حيث لم تحظ بنجاح كبير.


وقررت فرنسا في الوقت الراهن أن تزود جيشها ببندقية HK416F الألمانية الصنع التي تتميز بمواصفات أفضل.


جدير بالذكر أن بندقية АК-74 السوفيتية الصنع عيار 7.62 ملم لا تزال تعتبر سلاحا خفيفا رئيسيا في الجيش الأوكراني. أما دمج العيارين في جيش واحد فلا يمنح هذا الجيش أية أفضلية، بل على عكس من ذلك يمكن أن يؤدي إلى التخفيض من قدرته القتالية.

RT

MENAFN25122023000208011052ID1107655140

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