الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال الساعات الأخيرة في معارك غزة

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بمقتل جنديين في معارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية ، مما يرفع عدد قتلاه إلى 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 162 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة .

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