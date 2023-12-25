الدكتور المومني: الموقف الأردني بقيادة الملك الأقوى عربياً للدفاع عن القدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني إن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الأقوى عربياً والأعمق تأثيراً في الساحة الدولية للدفاع عن القدس.



وأكد خلال ندوة حوارية بعنوان الموقف الأردني والهاشمي الداعم لغزة اليوم الاثنين، بحضور نخبة من أبناء قضاء صخرة بمحافظة عجلون، أن توحيد المواقف الدولية الداعمة لفلسطين وغزة كانت في مجملها بسبب المواقف الهاشمية التي دعمت مطالب الشعب الفلسطيني الأعزل وأظهرت حجم الضرر الذي يتعرض له أهل غزة جراء العدوان الصهيوني على القطاع.



وأشار المومني إلى أن الأردن بقيادته أرسى الكثير من التأثير في المواقف الدولية التي تعاطفت مع الأبرياء في فلسطين وغزة ممن تطالهم يد الغدر والعدوان والذي يأتي هذا الموقف بسبب الانفتاح بشبكة علاقات دولية واسعة وجولات نفذها جلالة الملك وولي العهد للدول الإقليمية والعظمى في العالم لإيقاف العدوان الغاشم على الفلسطينيين والذي استهدف هذا العدوان الأطفال والنساء والابرياء.



وبين المومني، أن موقف الأردن تجاه غزة يطالب باستمرار بإدخال المساعدات ووقف استهداف المدنيين وتسهيل دخول المساعدات ووقف اطلاق النار، مشيراً أن الموقف الأردني الثابت يصب في تكوين مفاوضات تصب في حل الدولتين والتواصل مع جميع دول العالم للتوصل إلى حل يحفظ الحق الفلسطيني على ارضه.



وأكد المومني، أن الأردن يضغط في جميع الاتجاهات الدولية لمراجعة الاتفاقيات بهدف فرض الموقف الأردني باعتباره الوصي الشرعي على القدس والمقدسات في فلسطين، كما أن الأردن يتصرف ضمن مصالحه الاستراتيجية ومراجعة الاتفاقيات مرتبط بالمصالح الأردنية مع الكيان المحتل.



وتطرقت الندوة الحوارية إلى دور الدولة الأردنية حكومة وقيادة وشعباً منذ تأسيسها إلى اليوم في التأكيد على مطالب الفلسطينيين العادلة وحقهم في تكوين دولتهم والتمتع بحقوقهم .