روتين مثالي للشعر يحميه من التساقط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد تساقط الشعر كابوساً مزعجاً للمرأة، حيث إنه يسلبها تاج أنوثتها ويُفقدها جمالها ورقتها.تقشير فروة الرأسأوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن روتين العناية السليم يحمي الشعر من التساقط، مشيرة إلى أن أولى خطوات العناية بالشعر تتمثل في المعالجة الجيدة لفروة الرأس، وذلك من خلال استعمال مستحضر تقشير بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً.



وعن أهمية هذه الخطوة، أوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن مستحضر التقشير يخلص فروة الرأس من الزيوت الزائدة والأوساخ السطحية ورواسب منتجات العناية والتصفيف، مما يخفف العبء الواقع على جذور الشعر ويوفر بيئة مثالية لنمو الشعر. إضافة إلى ذلك، تضمن هذه الخطوة قبل الاستحمام وصول الشامبو إلى البصيلات بشكل فعال.



ولهذا الغرض يمكن استخدام مستحضر تقشير يحتوي على زيت شجرة الشاي أو حمض الجليكوليك.



شامبو غني بزيت شجرة الشاي

وفي الخطوة الثانية، ينبغي استعمال شامبو يحتوي على زيت شجرة الشاي (Tea tree oil)، والذي يتمتع بتأثير مضاد للميكروبات، مما يساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وموازنة المحتوى الدهني لفروة الرأس، مما يعمل على إطالة الفترات الفاصلة بين مرات غسل الشعر، الأمر الذي يعد مفيداً بصفة خاصة للمرأة، التي تصبح جذور شعرها دهنية بعد يوم أو يومين من غسل الشعر.



وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي توزيع الشامبو بشكل صحيح، حيث ينبغي تخصيص وقت كافٍ لتوزيع الشامبو، مع مراعاة توزيعه بحركات دائرية بواسطة أطراف الأصابع. وأثبتت الدراسات السريرية أن تدليك فروة الرأس يعمل على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، مما يسهم بدوره في تحسين بنية الشعر وزيادة كثافته.



استشارة الطبيب.. متى؟

وأشارت "فرويندين" إلى أن تساقط الشعر يعد أمراً طبيعياً، طالما أنه في حدود المعدل الطبيعي، والذي يتراوح بين 50 إلى 100 خصلة شعر في اليوم. وإذا كان معدل التساقط أكبر من ذلك، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الشعر، والذي قد يرجع إلى سوء التغذية مثل نقص الحديد أو مشاكل الغدة الدرقية أو إلى سبب نفسي كالتوتر والاكتئاب.

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