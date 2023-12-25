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لاستشعار الأرصاد الجوية.. الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية للفضاء

12/25/2023 7:16:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الصين 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد، اليوم الإثنين.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، صباح اليوم، ودخلت إلى المدار بنجاح.

وستستخدم الأقمار بشكل رئيسي لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية عن بعد، وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".

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