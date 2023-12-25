منتخب الأردن يستهدف تصحيح المسار وكسب الثقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث منتخب الأردن لكرة القدم، عن كسب الثقة في نهائيات كأس آسيا المزمع إقامتها مطلع العام المقبل في قطر.ويستعد منتخب النشامى لتدشين مشاركته الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، ويحدوه الآمال بعكس صورة مختلفة عما مضى.وأوقعت قرعة كأس آسيا، منتخب الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.ويعد النشامى من أول المنتخبات التي بدأت تتجهز للحدث القاري بهدف تصحيح المسار من خلال استثمار عامل الوقت بمعالجة بعض الأخطاء التي كلفته التراجع على صعيد الأداء والنتائج في الفترة الماضية التي شهدت خسارته عدة مباريات ودية، والإعلان عن انطلاقة باهتة في تصفيات المونديال.ويستعرض كووورة أبرز الأهداف التي يسعى الجهاز الفني لمنتخب الأردن إلى تحقيقها قبل وأثناء المشاركة في كأس آسيا، وذلك وفقاً للتالي:الدعم المعنويأصبح المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي حسين عموتا بأمس الحاجة للدعم المعنوي سواء من الجماهير أو حتى وسائل الإعلام.وتعرض عموتا منذ تسلمه لدفة القيادة خلفاً للعراقي عدنان حمد، لانتقادات واسعة بسبب تراجع أداء المنتخب ونتائجه، فضلاً عن طريقة اختياره للاعبين.وبما أن عموتا استقر على قائمة منتخب الأردن، وأصبحت معتمدة تقريباً لتظهر في كأس آسيا، فقد أصبحت الجماهير مطالبة بالالتفاف حول مدرب النشامى ودعمه معنوياً وبما يمهد له الطريق للاجتهاد بتركيز أعلى، بعيداً عن أي تشويش.ورغم الانتقادات التي تعرض لها المنتخب والجهاز الفني إلا أن الجماهير انتظرت كيف سيكون الظهور في تصفيات كأس العالم، ولم يكن هذا الظهور بالشكل المثالي حيث تعادل مع طاجيسكتان 1-1 وخسر بأرضه أمام السعودية 0-2.ما سبق أصبح بمثابة الماضي، حيث خرج عموتا بفوائد عديدة، وبات أكثر إلماماً بقدرات منتخبه، الأمر الذي سيضاعف من حجم المسؤولية الملقاة عليه في كأس آسيا، حيث لن يكون هناك أي مجال لتبرير أي إخفاق.



وديات ترفع الجاهزية

قام الاتحاد الأردني بضغط مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، بهدف ايجاد مساحة زمنية طويلة لعموتا لرفع جاهزية النشامى قبل كأس آسيا.

وسيحل منتخب الأردن يوم 28 ديسبمر/ كانون الأول الجاري ضيفاً على لبنان ومن ثم يتوجه إلى قطر لمواجهة منتخبها يوم 5 يناير/ كانون الثاني المقبل، ويخوض المباراة الاستعدادية الأخيرة بلقاء اليابان يوم 9 من ذات الشهر.

وتعد هذه المباريات مثالية لرفع جاهزية النشامى، مع وجود تحفظ على مواجهة اليابان قبل انطلاق كأس آسيا بأيام قليلة، وبخاصة أنه من المنتخبات القوية والخسارة قد يكون لها مردود سلبي على ثقة ومعنويات اللاعبين قبل خوض كأس آسيا.

وبصرف النظر عن النتائج، فإن التجمع المبكر للنشامى سيعطي عموتا الفرصة للاقتراب أكثر من اللاعبين وتحقيق الانسجام المفقود، فضلاً عن أنه سيرفع من الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين ويزيد من تأقلمهم داخل أرضية الملعب.

ويدرك عموتا أن القدرات الهجومية للنشامى تعد مميزة بتواجد موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، لكن "شغله الشاغل" سيبقى محصوراً في إيجاد الحلول الفاعلة لتمتين منظومته الدفاعية التي ظهر أنها بحاجة لإعادة ترميم.

تطلعات الجماهير

يدرك عموتا في قرارة نفسه أن الجماهير غير متفائلة بمنتخب الأردن استناداً للنتائج الماضية، ويعد كسب الثقة هدفاً له وللاعبين في كأس آسيا.

وفي حال حقق النشامى تطلعات جماهيره في كأس آسيا، فإنه سيكسب ثقة مهمة قبل العودة لخوض تصفيات كأس العالم، وبالتالي تعديل المسار على صعيد الأداء والنتائج.

وتأمل جماهير الكرة الأردنية أن يتفوق منتخب النشامى بقيادة عموتا على نفسه ويلغي صورة الماضي القاتمة عبر الذهاب إلى ما بعد دور الثمانية في كأس آسيا.

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