Monday, 25 December 2023 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حقيقة شراء ريال مدريد لعقد خوسيلو

12/25/2023 7:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يثير مستقبل خوسيلو، مهاجم ريال مدريد المعار من إسبانيول، بعض الجدل في الأسابيع الأخيرة.
وتنتهي إعارة خوسيلو في ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولدى الميرنجي الحق في ضمه بشكل نهائي مقابل 1.5 مليون يورو.
وذكرت تقارير إسبانية، في الأيام الماضية أن ريال مدريد قرر بالفعل تفعيل شراء خوسيلو صاحب ال33 عاما.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن أنباء تحويل إعارة خوسيلو إلى شراء نهائي غير صحيحة، ولا يزال مصير اللاعب غامضا في الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن خوسيلو يشعر بسعادة عقب انضمامه إلى ريال مدريد، ويريد الاستمرار مع الميرنجي في الموسم المقبل.
وكشفت أن خوسيلو تحدث مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وقال له إن مستعد للبقاء حتى لو أصبح المهاجم الثالث في الفريق، وأن هذا الأمر لن يزعجه.
ومن المقرر أن ينضم المهاجم البرازيلي إندريك إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، كما يعمل الميرنجي على التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أو النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25122023000208011052ID1107655132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث