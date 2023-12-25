أمين عام مجلس المناقصات: ارتفاع مؤشر سرعة انجاز الطلبات خلال 14 يوما أو أقل إلى 91.5%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، على استمرار جهود المجلس لتحسين مؤشر الاستجابة وسرعة الإنجاز للطلبات المستلمة من أجل توفير خدمات متميزة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، مُنوهاً بمساعي المجلس الحثيثة لضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية في الفترة الزمنية المحددة.
وفي هذا السياق، أوضح العلوي أن مؤشر الاستجابة وسرعة الإنجاز للطلبات المستلمة حقق نسبة نجاح مرتفعة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث تم الرد على 91.5٪ من الطلبات في غضون 14 يومًا أو أقل من تاريخ استلامها بارتفاع عن المعدلات خلال الفترة ذاتها من العام 2022، على الرغم من زيادة عدد الطلبات الواردة للمجلس بنسبة 29%، مما يعكس التزام المجلس بتلبية احتياجات شركائه بفعالية وسرعة.
وأكد العلوي أن المجلس يواصل العمل على تحسين أداء وتطوير العمليات والإجراءات لتحقيق المزيد من التطور في سرعة الاستجابة بما يلبي توقعات الشركاء، لافتاً إلى أن المجلس يعتبر هذه الجهود أمرًا حيويًا لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وتعزيز الثقة في قدرته على تلبية المتطلبات والتحديات المستقبلية.
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