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أمين عام مجلس المناقصات: ارتفاع مؤشر سرعة انجاز الطلبات خلال 14 يوما أو أقل إلى 91.5%

12/25/2023 7:11:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، على استمرار جهود المجلس لتحسين مؤشر الاستجابة وسرعة الإنجاز للطلبات المستلمة من أجل توفير خدمات متميزة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، مُنوهاً بمساعي المجلس الحثيثة لضمان توفير الخدمات وتنفيذ المشاريع الحكومية في الفترة الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، أوضح العلوي أن مؤشر الاستجابة وسرعة الإنجاز للطلبات المستلمة حقق نسبة نجاح مرتفعة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث تم الرد على 91.5٪ من الطلبات في غضون 14 يومًا أو أقل من تاريخ استلامها بارتفاع عن المعدلات خلال الفترة ذاتها من العام 2022، على الرغم من زيادة عدد الطلبات الواردة للمجلس بنسبة 29%، مما يعكس التزام المجلس بتلبية احتياجات شركائه بفعالية وسرعة.

وأكد العلوي أن المجلس يواصل العمل على تحسين أداء وتطوير العمليات والإجراءات لتحقيق المزيد من التطور في سرعة الاستجابة بما يلبي توقعات الشركاء، لافتاً إلى أن المجلس يعتبر هذه الجهود أمرًا حيويًا لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وتعزيز الثقة في قدرته على تلبية المتطلبات والتحديات المستقبلية.

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