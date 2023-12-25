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القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

12/25/2023 7:11:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الإثنين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وشكر القائد العام لقوة دفاع البحرين، صاحب السمو الملكي سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، على جهوده الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في مملكة البحرين، وأشاد بدوره البارز خلال تلك الفترة التي ساهمت في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة والراسخة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين، والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين على تطويرها، والتي تشهد على الدوام نمواً وتقدماً في مختلف المجالات، متمنياً معاليه له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

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