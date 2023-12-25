القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الإثنين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وشكر القائد العام لقوة دفاع البحرين، صاحب السمو الملكي سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، على جهوده الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في مملكة البحرين، وأشاد بدوره البارز خلال تلك الفترة التي ساهمت في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة والراسخة التي تربط بين المملكتين الشقيقتين، والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين الحكيمتين على تطويرها، والتي تشهد على الدوام نمواً وتقدماً في مختلف المجالات، متمنياً معاليه له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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