بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة لمعارك ضارية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لمعارك ضارية تدور بينها وبين جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم بغزة
وقالت سرايا القدس بوقت مسبق من اليوم إنها قصفت تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى قصفها حشودا عسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.
هذا ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لرشقات صاروخية اطلقتها تجاه الأراضي المحتلة
MENAFN25122023000208011052ID1107655092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.