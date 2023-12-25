بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة لمعارك ضارية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لمعارك ضارية تدور بينها وبين جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم بغزة

وقالت سرايا القدس بوقت مسبق من اليوم إنها قصفت تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى قصفها حشودا عسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

هذا ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لرشقات صاروخية اطلقتها تجاه الأراضي المحتلة