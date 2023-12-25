بن سلمان يهاتف السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، حيث قدم التهنئة للسيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن ولي العهد السعودي قدم التهنئة للرئيس المصري على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية.



وقد ثمن الرئيس المصري هذه اللفتة، مؤكدا حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.



وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الاثنين الماضي فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

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