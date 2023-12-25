5 حالات مرضية تسبب برودة الأطراف في الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر برودة القدمين من المشكلات الشائعة في فصل الشتاء، ولكن معظم الحالات لا تشكل مصدرًا للقلق، وقد تشير إلى مشكلات صحية كامنة، من بينها السكري.حالات مرضية قد تسبب برودة الأطراف في الشتاء1- التوتر والقلقالتعرض لحالة من التوتر الشديد أو القلق قد يسببان برودة القدمين، حيث إن إحدى استجابات الجسم الطبيعية للتوتر أو العصبية هي ضخ الأدرينالين في مجرى الدم، حيث يتسبب الأدرينالين في انقباض الأوعية الدموية في محيط الجسم، مما يقلل من تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم، لذلك تكون الأطراف عرضة للشعور بالبرد.



2- السكري

هناك عدة أسباب تجعل داء السكري يؤدي إلى برودة القدمين بشكل دائم، من بينها اعتلال الأعصاب السكري، في حين أن مرض السكري نفسه قد لا يسبب برودة القدمين، فإن بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، يعانون من تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي في أقدامهم.



3- الأنيميا

فقر الدم هو حالة تحدث عندما يكون لدى الشخص عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء الطبيعية في جسمه، حيث يمكن أن يكون ذلك بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أو مرض الكلى المزمن.



4- اضطرابات الأعصاب

قد تكون الاضطرابات العصبية الأخرى أيضًا سببًا لبرودة القدمين بشكل منتظم، فقد يحدث تلف الأعصاب نتيجة لصدمة أو إصابة، مثل قضمة الصقيع الشديدة، أو قد يكون بسبب حالة طبية كامنة.



قد يحدث الاعتلال العصبي المحيطي أيضًا بسبب أمراض الكبد أو الكلى أو العدوى أو الوراثة، وعادة ما يسبب أعراض إضافية، بما في ذلك الخدر والوخز.



5- قصور الغدة الدرقية

تنتج قصور الغدة الدرقية مستوى منخفض من هرمون الغدة الدرقية، مما له تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، حيث يؤثر التمثيل الغذائي في الجسم على الدورة الدموية ونبضات القلب ودرجة حرارة الجسم، لذا فإن أي شيء يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية ويسبب قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى برودة القدمين.



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