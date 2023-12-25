صياد يفجر مفاجأة بعثوره على طائرة ماليزية اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكثر من 9 سنوات مضت على فاجعة الطائرة الماليزية التي فقدت قبالة سواحل جنوب أستراليا في 8 مارس 2014، دون أن تصل السلطات المعنية إلى أي معلومة حول مصيرها أو تعثر حتى على شيء من حطامها.



لكن صياداً أسترالياً مخضرماً كشف معلومات جديدة.

فقد زعم الصياد المتقاعد كيت أولفر، أنه عثر على قطعة كبيرة من جناح طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370.، حين كان يبحر بقاربه في أعماق البحار في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2014، بعد أشهر قليلة من اختفاء الطائرة

" تمنيت لو أني لم أره"



وقال:" تمنيت لو أني لم أر هذا الشيء.. ولكن هذا ما حصل، فلقد كان جناح الطائرة."



كما أضاف الرجل البالغ من العمر 77 عاما، أنه يستطيع أن يعطي السلطات الأسترالية إحداثيات المكان الذي اكتشف فيه الجناح بعد أكثر من تسع سنوات من العثور عليه. وأوضح أن الدافع وراء كشف معلوماته الآن يعود إلى رغبته في مساعدة عائلات الركاب الضحايا الذين كانوا على متن تلك الرحلة المشؤومة.

إلى ذلك، أردف أنه اتصل بهيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) بمجرد عودته إلى الميناء حينها قبل سنوات عديدة، لكن السلطات لم تعر اكتشافه أي اهتمام، وفق ما نقلت وسائل إعلام أسترالية.



في المقابل، رأى أحد المسؤولين الأستراليين أن الرجل عثر على الأرجح على جزء من حاوية شحن سقطت من سفينة روسية في المنطقة.



وكان أولفر عثر على ما قال إنه جناح الطائرة على بعد حوالي 55 كيلومترًا غرب بلدة روب في جنوب أستراليا، التي تعتبر منطقة صيد.

يشار إلى أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة في جنوب المحيط الهندي، حيث يعتقد أنها سقطت، كانت انتهت في يناير 2017 دون التوصل إلى أي معلومة.

أتى ذلك، بعد أن كلف البحث المشترك الذي أجرته أستراليا وماليزيا والصين 200 مليون دولار.

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