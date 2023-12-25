مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقدم مستوطنون، امس الاحد، على قطع عشرات أشجار الزيتون في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد بأن المستوطنين قطعوا نحو 60 شجرة زيتون في أرض المواطن نزار بسام عودة في منطقة قطاع كامل الواقعة بين جالود وقصرة.
وأضاف أن المستوطنين عمدوا كذلك لتقطيع أنابيب المياه وإعطاب خزانات المياه المستخدمة في الزراعة.
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