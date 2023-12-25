Monday, 25 December 2023 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون جنوب نابلس

12/25/2023 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقدم مستوطنون، امس الاحد، على قطع عشرات أشجار الزيتون في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.


وأفاد رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد بأن المستوطنين قطعوا نحو 60 شجرة زيتون في أرض المواطن نزار بسام عودة في منطقة قطاع كامل الواقعة بين جالود وقصرة.


وأضاف أن المستوطنين عمدوا كذلك لتقطيع أنابيب المياه وإعطاب خزانات المياه المستخدمة في الزراعة.


MENAFN25122023000208011052ID1107655087

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث