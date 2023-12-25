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ما هي أدنى درجة حرارة متوقعة اليوم وفي أي محافظة؟

12/25/2023 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت ادارة الارصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في محافظات المملكة حيث تسجل الكرك ادنى درجة حرارة بمعدل 4-16 درجة مئوية
تليها محافظة عجلون والطفيلة والمفرق وبالمعدلات التالية :







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