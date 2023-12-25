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لواء بالجيش المصري يعلق على طلب إسرائيل بشأن الجنود المصريين

12/25/2023 6:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية اللواء سمير فرج، على ما وصفه بمزاعم الإعلام العبري عن طلب الجيش الإسرائيلي من الجنود المصريين إخلاء الشريط الحدودي فيلادليفيا.
ووصف فرج هذا الأمر بالأكاذيب، موضحا أن الشريط الحدودي يقع داخل حدود غزة وأن أي تنسيق بخصوصه يتم من خلال لجنة مصرية إسرائيلية مشتركة طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد.


وأوضح أن هذه المنطقة يتواجد بها قوات مصرية وفقا لاتفاقية كامب ديفيد، وهذه المنطقة داخل غزة وليس مصر.


ويمتد محور فيلادليفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.


ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلاميا بمعاهدة "كامب ديفيد"- على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.


وفي سبتمبر 2005 وبعد 18 شهرا من المفاوضات، وقعت مصر وإسرائيل "اتفاق فيلادلفيا" الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة، وتمحور الاتفاق حول تحمل الطرفين مسؤولية "مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين".


وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من حوالي 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب، إلا أنه تم لاحقا في عام 2007 زيادة أعداد القوات المصرية بعد سيطرة حماس على غزة، وأصبحت القوات المصرية متواجدة بأسلحة ثقيلة.

RT

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