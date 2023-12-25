رسومات مغضوب عليها... للتوضيح فقط

MENAFN - Amman Net) منذ بدأتُ مهنتي في الرسم الكاريكاتيري، لم أكن (وسأبقى) إلّا مع حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، حقاً مكفولاً في القوانين الدولية ينافح عنه كلّ الشرفاء في العالم، وكإنسان عانى مرارة اللجوء والعيش في المخيم، جُبل منذ طفولته على العداء للمشروع الصهيوني وأدواته. وتالياً، أكّدت دوماً، وصفتي رسّام معروف وذو أرشيف منشور ومتاح في غير مكان، أنّ الضحية لا تتساوى مع الجلاد، وأن المقاومة أسمى وأشرف من دناءة الاحتلال وقبح الاستعمار، وأفتخر بأني صاحب رسم الراية السوداء المنشورة في قلب صحيفة الرأي الأردنية يوم افتتاح سفارة الاحتلال الصهيوني في عمّان، ممهورة بتوقيع عميد الصحافة الأردنية محمود الكايد رحمه الله، ربّاني أساتذتي في الصحافة على ذلك، لن أغير لوني ولن أبدل ولن أنكص على عقبي.

وتمهيداً لشرح ملابسات أربعة رسومات لي جرى تداولها أخيراً عبر منصّات السوشال ميديا مرفقة بعبارات التخوين والتشكيك، أود القول إنني كنت من أوائل الرسّامين العرب الذين أخذوا على عاتقهم نقل رسالة الأمة العربية إلى العالم منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول 2001) في الولايات المتحدة، وتطوعت للرسم سنوات طويلة برسوماتٍ مترجمة في عدة مواقع أميركية وأوروبية من دون مقابل، مساهمةً في نقل صوت الأمة العربية ومعاناتها مع محتليها وغُزاتها، وأعمالي في أحداث "11 سبتمبر" وما تلاها من غزو أفغانستان والعراق تداولتها مواقع عالمية كثيرة. وفي أزمة الرسومات الدنماركية المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسمت الكثير في الرد على المسيئين من جنس إساءتهم، ورسوماتي تلك معروفة ومنشورة في مواقع عالمية عديدة، ومن النادر عموماً كان نشرها وتداولها عربياً.

جرى أخيراً توجيه جملة من الاتهامات ضدّي مرفقة بنسخ من رسوماتي بما يشبه حملة الاستهداف على منصّات "السوشيال ميديا"، وعرفتُ منذ بدايتها الشخص الذي وراءها. على العموم، ثارت الزوبعة أيّاً كان مثيرها. وأود في هذه السطور توضيح الصورة، والإتيان على كل نقطة، وردت في التقول على تلك الرسومات الأربعة وشرح محتواها، متوخياً في ذلك الدقة والمهنية الصحافية، بعيداً عن مناكفات أصحاب الكار ولغط "السوشيال ميديا"، وتحليلاً وتدقيقاً في الرسومات مثار الجدل.

أولا، رسم "طائرة الاحتلال والملثم": نشر في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في "العربي الجديد" ثم على منصّاتي للتواصل الاجتماعي، ولاحقاً في موقعي كارتون موفمنت وكيغل كارتونز. الوصف: نرى طائرة نوع إف 35 موسومة بالعلم الإسرائيلي تقف كإرهابي تحتجز فلسطين بأرضها وشعبها كرهائن وتصوّب قذيفتها نحوهم، وتحمل تحت جناحها قائمة مطالب مثل الإرهابيين، يقابلها مع شارة مساواة ملثّم غير محدّد الهوية، يصوّب سلاحه صوب رجل أسير غير محدّد الهوية، ويحمل الملثّم بيده قائمة مطالب. ويلاحظ المشاهد لتكوين الرسم أنّ الطائرة ورهائنها أكبر حجماً من الملثم ورهينته، ومن البديهي، ومن سياق الرسم البصري، أنّهما لا يتساويان وأنّ الدولة المحتلة بطائراتها وأدوات بطشها العسكري ورقاب الملايين التي تستعبدها لا تتساوى مع الملثّم ورهينته اليتيمة أيّاً كانت. المغزى: لا يستوي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يختطف أرضاً وشعباً بالملثّم المسلح الذي يختطف رهينة واحدة، أيّاً كان انتماؤه... وقد جاء هذا الرسم بعد يومين من بدء عملية طوفان الأقصى، وفي سياق التبرير لفعل اختطاف "حماس" إسرائيليين، وقبل العدوان البرّي الإسرائيلي على قطاع غزّة، ولم يُثر أي انتقاد، ونال استحساناً عند نشره على منصّاتي المحلية الأردنية في "إكس" (تويتر) و"فيسبوك" و"إنستغرام". ونشر كذلك في موقعي كارتون موفمنت الهولندي وكيغل كارتونز الأميركي، من دون أي فروق في نسخ الرسم العربية والمترجمة، وبعكس ما يدّعي بعضهم أنّه نشر فقط في وسائل الإعلام الغربية، فقد نُشر في "العربي الجديد" وفي منصّات التواصل الخاصة بي، كذلك فإنّ الموقعين الغربيين اللذين نشراه متخصّصان في الرسوم الكاريكاتيرية، وليسا إخباريين.

ثانيا، رسم "غزّة قطّة محشورة في الزواية" نُشر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في "العربي الجديد" ثم على منصّاتي للتواصل الاجتماعي، ولاحقاً في موقعي كارتون موفمنت وكيغل كارتونز. الوصف: نرى قطّة محشورة في الزاوية (اقتباساً من المثل الإنكليزي: إذا كان عليك أن تُقاتل فقاتل كقطّة محشورة في الزاوية if you have to fight fight like a cornered cat. ويقال في وجوب المواجهة في حال انعدام الخيارات وعدم تكافؤ المواجهة). القطّة محاطة بالصواريخ والبنادق وأقدام المحتلين وبساطيرهم تركلها وتضيّق عليها وتحاصرها في الزاوية وتزجرها للطرد بكلمة out، القطّة موسومة باسم غزّة بالإنكليزية، وتبدو غاضبة وذيلها صاروخ يواجه محاصريها. والمغزى: إذا حوصرت غزّة كقطة في زاوية، فستردّ بشراسة وبكل ما لديها. وقد جاء نشر هذا الرسم في خضم النقاش بشأن عملية طوفان الاقصى ومدى مشروعيتها ومبرّراتها ردّاً على اقتحامات الأقصى، وعدم تكافؤ ميزان القوى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. ولاقى الرسم استحساناً وقبولاً عند نشره في "العربي الجديد" وعلى منصّاتي المحلية. ومرّة أخرى، الرسم بعكس ما ادّعى بعضهم أنه ظهر في وسائل إعلام غربية فقط، بل نشر عربياً ومحلياً ودولياً، من دون أي جدل يذكر أو مشكلة من أي نوع. وبخصوص رمزية القطة التي جادل فيها بعضهم أيضاً، فهو رمز كاريكاتيري محبّب، لا إهانة أو انتقاص فيه، وتم إيراده لاقترانه بالمثل آنف الذكر.

ثالثا - "إرهابي مقنّع بعلم إسرائيل". رفضت صحيفة العربي الجديد نشر هذا الرسم، في 21/11/2023، بمبرّر أحترمه من رئيس التحرير، حسام كنفاني، أنّه غير مناسب وقد يساء فهمُه، فاجتهدتُ ونشرته في موقعي كارتون موفمنت وكيغل كارتون في اليوم نفسه. الوصف: كومة خراب يعلوها علم إسرائيل ملطّخ بالدماء، تأخذ شكل ملثّم إرهابي يرفع سبّابته متوعّداً، وتبدو السبابة كدبّابة فوق الخراب، قصفت الدبابة وقتلت وتصاعد الدخان الساخن من مدفعها للتوّ (كاقتباس من تعبير دارج في اللغة الإنكليزية، بمعنى "السلاح الصاعد منه الدخان"، وهو يعني دليل الجريمة الدامغ، (The Smoking Gun)، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الملثّم يمثل الإرهاب الداعشي، لكون هذا أدرج سابقاً في رسوماتي النابذة إرهاب "داعش". والمغزى أن إسرائيل جماعة إرهابية متطرّفة ترفع علمها ودبّابتها فوق الخراب والدمار، مُدانة بالدليل الدامغ (السلاح الصاعد منه الدخان). رسمتُ هذا الرسم في سياق إدانة همجية إسرائيل في 21/11/2023، وإدانة مجازرها الإرهابية في عدوانها على غزّة. ورسم المحتل برداء الإرهاب ثيمة دارجة في أعمالي الكاريكاتيرية السابقة. ومع رفض "العربي الجديد" نشر الرسم، خشية من إساءة فهمه، آثرت عدم نشره على منصّاتي المحلية، لكني اجتهدت بنشره للقارئ الغربي بالتشديد على اللثام بعلم إسرائيل الملطخ بالدماء والدبابة السبّابة ذات الدخان فوق الخراب، رموز بصرية كافية لإيصال مقصدي من الرسم إلى القارئ الغربي حصراً في موقع كاريكاتير متخصص. ويضاف إلى ذلك أن ثيمتي في إلباس المحتل قناع الإرهاب معروفة لمتابعي أعمالي في الكاريكاتير السياسي عربياً ودولياً، ولا بأس من إسقاطها على إسرائيل في عدوانها الحالي على غزّة. وقد أدّى الرسم رسالته وأغاظ مؤيدي إسرائيل، لأنه يصوّرها بصورة الإرهابي الذي يقتل رهائنه بالدبابات. لسوء الحظ، أُخذت الرسمة من موقعي كارتون موفمنت وكيغل كارتونز من سياقها، بل أشاع مُشعل الحملة ضدي أنها تمثل حركة حماس تارة وأبو عبيدة (الناطق باسم الحركة) تارة أخرى، من دون وجود أي مبرّر بصري واضح يؤيد ذلك، فلو كان المقصود "حماس" أو أيّاً من رموزها، فهل لدى "حماس" دبّابات ترقد فوق كومة الخراب مثلاً. وعلم إسرائيل في الرسم لا يمثل إلا إسرائيل والدبّابة لا تمثل إلا إسرائيل والخراب والدمار هما إسرائيل. وتكوين الرسم يقول إن إسرائيل إرهابية، ولا شيء فيه عن "حماس" أو أبو عبيدة، وهذا ما وصل إلى القارئ الغربي. ولكن عندما صار الرسم نهباً لمزايدات "السوشال ميديا"، وصار يُرفَق بنصوص مكتوبة تشرّق وتغرّب في تفسيره، من دون محاولة تحليل محتواه وتفسير رموزه الواضحة، انتشر اللغط والوصم الأعمى، وكثيرون قرأوا النص المدسوس، ولم يولوا الرسم المرفق ولو نظرة، مدفوعين عفوياً بهاشتاغات التخوين والنفاق والشتائم، فشاركها وأرسلها كثيرون كما وردتهم، وصدّق كثيرون أنها إهانة للمقاومة من دون وجود أي تفصيل يدعم هذا الزعم. وهذا واضح في غثّ كلامهم وتجريحهم. ولا أستغرب سوء الفهم لرسوماتي من العامّة والذباب الإلكتروني، لا بل صار هذا معتاداً بين حين وآخر، ولكنه مستغرَب من صحافيين وإعلاميين، يُفترض أنهم ذوو ذائقة في الكاريكاتير، وقادرون على قراءته برموزه ولغته البصرية، ويفترض فيهم إدراكهم حملات السوشال ميديا وحملاتها المفتعلة وترنداتها وذبابها، التي كما قال عنها مفكّر عربي إنّها كزبد البحر، ما أسرع أن يتراكم ويكبر لأتفه الأمور، وما أسرع ما يتلاشى بعد حين.

رابعا، رسم نتنياهو ومقاتل من "حماس" يتبادلان الأطفال والنساء الأسرى، مع عنوان بالإنكليزية داخل إطار الرسم: PRISONERS EXCHANGE، لم أعرضه على "العربي الجديد" ولم أنشُره على منصّاتي المحلية. نُشر فقط على موقعي كارتون موفمنت وكيغل كارتون في 25/11/2023، وهذا الرسم مُشعِل الحملة ضدي، جرى خلطه مع الرسومات آنفة الذكر، كخلط الحابل بالنابل، ولإعطاء الحملة المفتعلة زخماً بمجموعة رسومات، لا رسماً واحداً فقط، وربما لتكون الحملة أوقع وأوجع، بالتعميم والوصم والاجتزاء، مع اطمئنان مشعليها إلى أن أكثر الناس ستحكُم على رسوماتي على طريقة "المكتوب باين من عنوانه!" من دون قراءة المكتوب ذاته أو معاينة محتوى الرسومات الأخرى، ومطالعتها عينياً وتحليل محتواها بشكل مهني، فجرى تكرار بثّه وتداوله، وأحياناً إدراجه في إطار واحد مع باقي الرسومات بشكل صغير ومبكسل وغير واضح التفاصيل. والرسم هو نتنياهو وملثم من حركة حماس يقفان فوق كومة جثثٍ غير محدّدة الهوية تمثل ضحايا الحرب، يحمل كل منهما قفصاً فيه نساء وأطفال ويتبادلان بيديهما طفلين صغيرين، في صفقة تبادل الأسرى. والمغزى إدانة أسر إسرائيل و"حماس" أطفالاً ونساءً. رسمتُ هذا الرسم متوجّهاً فيه إلى القارئ الغربي، وعلى عكس التفسير السائد أنه يساوي بين حركة حماس وإسرائيل، كان الرسم إدانة لإسرائيل في عين الغرب الذي يجهل أصلاً أنّ إسرائيل تأسر أطفالاً ونساءً، وفوجئ كثيرون منهم بوجود أطفال ونساء فلسطينيين أسرى في سجونها، تعدّهم لصفقة التبادل مع "حماس"... والغرب معتاد أصلاً في ماكيناته الإعلامية وصمَ "حماس" بالإرهاب، وخطف المدنيين، بينما يسوّق جيش الاحتلال "أخلاقياً يُراعي حقوق الإنسان". وعليه، قدَّرتُ أن رسم ملثم "حماس" مقابل نتنياهو لن يضير "حماس" في شيء، بقدر ما ستكون الإدانة حتمية لنتنياهو وكيانه المحتل، وموقفه المخزي أمام الغرب في صفقة التبادل كدولة لا جماعة مسلحة تأسر النساء والأطفال وتعدّهم لصفقات التبادل. وعموماً، ليست فكرة إدانة أسر الأطفال والنساء التي بُني عليها الرسم جريمة، وإن تضمنت نقداً ضمنياً لحركة حماس.

أعلنت فور شنّ هذه الحملة، متضمنة الرسومات مثار الجدل بياناً واضحاً، على كل منصّاتي في "السوشيال ميديا" أوضحت فيه من دون مواربة أنني أخطأتُ وأعتذر عن هذا الرسم، وأنني اجتهدت ولم أُصب في اجتهادي، وأكدت موقفي الواضح في الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. وعلاوة على ذلك، أزلت رسمَيْ "تبادل الأسرى" و"إسرائيل إرهابي مقنع" من موقعي الكاريكاتير كارتون موفمنت وكيغل كارتونز ومن منصّاتي، امتصاصاً للغضب واحتواءً للأزمة من منطلق تفهّمي للوضع العام، فأعصاب الناس مشدودة من هول الحرب على غزّة، وقلوب الجميع وسيوفهم مع المقاومة، ولا مكان لأي نقد لها حالياً، وهي ملتحمة مع العدو، وأهل غزّة تحت القصف.

باختصار، هناك من تربّص بي، فساق رسماً لي موجّهاً إلى القارئ الغربي، هدفه الدفاع عن أهل غزّة في الإعلام الغربي، أخرجه عن سياقه لغاية في نفسه، وجمعه برسوماتٍ ثلاثة أخرى، لا شيء عليها سوى إمكانية إساءة فهمها إذا وُضعت في سياقٍ مدروس، وأرفق المجموعة بعبارات وهاشتاغات التخوين والعمالة والوصم بالنفاق من غير وجه حقّ، من دون خوض في التفاصيل أو شرح للسياق وتحليل مهني للمحتوى ودور السياق والجمهور المستهدف. ويجانب الحقيقة ما أشيع أن الرسومات الأربعة نُشرت في مواقع غربية فأثارت الغضب، لأنها نشرت على فترات منفصلة ومتباعدة في موقعي كارتون موفمنت وكيغل كارتونز، ولم يكن الضجيج إلا حملة مفتعلة، بدأت بعد أسبوع من نشر رسم "تبادل الأسرى" بانتقاء الرسومات الثلاثة الأخرى، وضمها معه لتلفيق الاتهام، وتجميع سلة كاريكاتير بغرض إحداث الخلط واللغط، وإظهاري وكأني رسمتها دفعة واحدة، أي أني أقصد التكرار والتحدّي، مدّعين أني أرسم رسوماتٍ مختلفة بالعربية عن التي بالإنكليزية، وقد يصحّ هذا فقط على رسم وحيد (تبادل الأسرى) الذي شرحت ظروف نشره واجتهادي الخاطئ فيه، لكونه موجّهاً إلى القارئ الغربي حصراً، من دون أن أتوقّع أن ينزعه أحد من سياقه ويوزّعه على نطاق واسع لغرضٍ في نفسه. ولكن لا يمكن التعميم والادعاء أن رسوماتي العربية تختلف في الموقف عن التي تُترجم للمواقع الغربية، ودونكم الدليل، وهو أرشيفي المترجم كاملاً والمتاح في الموقعيْن الغربييْن المذكوريْن لمن يشاء أن يدقّق، حيث يستطيع متتبع أعمالي المنشورة عربياً أن يعلم أنها ذاتها بالموقف السياسي والأخلاقي نفسه، مترجمة بالإنكليزية في الموقعين. ما قام به مروّجو هذه الحملة المغرضة ليس إلا نزعاً وانتقاءً للرسومات من سياقها، وبثّها في سياق آخر بقصد التشويه وإحداث الخلط وإساءة الفهم.

هي حملة ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، فقد تعرّضت على مرّ مسيرتي الفنية لأزمات وحملات عدائية عديدة... واستناداً إلى الشرح التحليلي المنبثق من وصف هذه الرسومات، وإلى فن رسم الكاريكاتير وأساليب الإيحاءات والرموز البصرية فيه، فإن لكل عين بصيرة تتذوّق فن الرسم الكاريكاتيري، الذي ينهض، عربياً، فنّاً اتصالياً ساخراً مميّزاً، ويُعَدّ من أهم أدوات مجابهة الاحتلال الغاشم، لكونه رسماً يخاطب القرّاء من كل العالم، وليس فقط المحليين، وبأسلوب يجذب قارئه، ويبين له مدى الظلم والقهر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني. ولكون الحملة التي شُنّت أثارت لغطاً كبيراً، من دون تحليل مضمون حقيقي للرسومات، أو معالجة نقدية، وانحصرت في لغة التخوين، وحيث إن هذه الرسومات قد يفهم بعضهم منها أنها ذات تحوير للوضع الحالي، ويفهم آخرون أنها ذات دلالاتٍ عميقة على توضيح العدوان على غزّة، وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني، فإنني، في مختتم هذا المقال، أوضح أنه لا نية ولا قصد لديّ إطلاقاً في الرد والتوضيح بشأن ما ورد من وقائع واتهامات لي، وأني لا أقصد الإساءة لأي كان، حتى ولو اعتقد بما جرى تداولُه. وعليه، وفي هذه الظروف بالذات، أرجو من أي شخصٍ اعتقد شيئاً لم يكن هو المقصود من الرسومات أن يقبل مودّتي واحترامي، ولا غضاضة في القول اعتذاري أيضاً.

العربي الجديد