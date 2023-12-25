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مسؤول إسرائيلي: السيطرة على خان يونس جنوب غزة قد تستغرق أشهرا

12/25/2023 6:10:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن السيطرة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قد تستغرق عدة أشهر.

ووفقا للضابط الذي لم يكشف عن اسمه قد يستغرق الجيش الإسرائيلي عدة أشهر حتى يتمكن من فرض سيطرته على مدينة خان يونس جنوبا، كما فعل خلال الأشهر الثلاث الماضية في الشمال.

وأشار إلى أن التكتيكات التي يتبعها مقاتلو حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تهدف إلى إنهاك القوات الإسرائيلية، الأمر الذي يتسبب بهذه الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها معركة للتعلم واكتساب الخبرات بالنسبة لمقاتلي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يبحثون عن نقاط الضعف لدى القوات الإسرائيلية في غزة وينفذون هجماتهم على هذا الأساس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى بصفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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