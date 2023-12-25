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إيران تنفي مهاجمة ناقلة كيماويات قرب الهند

12/25/2023 6:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، اتهامًا أمريكيًّا بأن إيران هاجمت ناقلة كيماويات قرب الهند، قائلًا إن الاتهامات "لا أساس لها".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأول السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من إيران أصابت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

وأوضحت أن الناقلة التي تعرضت للهجوم قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".

وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، موضحة أن حريقًا نشب على متنها وتم إخماده.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء وسط موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران قبالة سواحل اليمن.

وكانت ناقلة كيماويات نرويجية تعرضت الأسبوع الماضي، لهجوم في البحر الأحمر "بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون"، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.


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