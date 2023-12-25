إيران تنفي مهاجمة ناقلة كيماويات قرب الهند

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN- نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، اتهامًا أمريكيًّا بأن إيران هاجمت ناقلة كيماويات قرب الهند، قائلًا إن الاتهامات "لا أساس لها".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأول السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من إيران أصابت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.
وأوضحت أن الناقلة التي تعرضت للهجوم قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".
وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، موضحة أن حريقًا نشب على متنها وتم إخماده.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء وسط موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران قبالة سواحل اليمن.
وكانت ناقلة كيماويات نرويجية تعرضت الأسبوع الماضي، لهجوم في البحر الأحمر "بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون"، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
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