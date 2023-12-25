وزير العمل يبحث مع سفيرة مصر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث تم بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف المسارات.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بمستوى التعاون المتميز بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لافتاً إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، خصوصا في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ورفع درجات التنسيق العمالي في المحافل العربية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبها، أكدت ريهام محمد خليل، الحرص على تطوير العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، منوهةً بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار وما تتمتع به من فرص واعدة وتشريعات استثمارية وعمالية متقدمة، أكسبها مكانة إقليمية ودولية مرموقة.
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