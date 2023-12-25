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وزير العمل يبحث مع سفيرة مصر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

12/25/2023 6:05:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث تم بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف المسارات.


وفي هذا السياق، أشاد الوزير بمستوى التعاون المتميز بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لافتاً إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، خصوصا في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ورفع درجات التنسيق العمالي في المحافل العربية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.


من جانبها، أكدت ريهام محمد خليل، الحرص على تطوير العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، منوهةً بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار وما تتمتع به من فرص واعدة وتشريعات استثمارية وعمالية متقدمة، أكسبها مكانة إقليمية ودولية مرموقة.

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