الأمين العام لمجلس التعليم العالي تشارك في اجتماعات اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

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- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، في اجتماعات الدورة العادية الخامسة والأربعين لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، التي أقيمت في المركز القومي للبحوث بجمهورية مصر العربية الشقيقة، باستضافة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وتناولت أعمال الاجتماعات عدداً من الموضوعات الهامة، وعرض تجارب بعض الدول العربية في مجال سياسات البحث العلمي والابتكار، وأهم منجزات مبادرات خطة الاتحاد ومنها مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، ومبادرة الابتكار الأخضر، وقاعدة بيانات البحث العلمي العربية، فضلاً عن مشاركة الاتحاد في التصنيف العربي للجامعات، وتصنيف "سايماجو" لمراكز البحث العلمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستحداث بوابة للمجلات العلمية العربية وإدراجها في قواعد البيانات العالمية، ودراسة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الدكتوراه في الجامعات العربية.
وعلى هامش الدورة، بحثت الأمين العام لمجلس التعليم العالي، مع الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، سبل التعاون المشترك بين المجلس والاتحاد.
وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، بالدور البارز لاتحاد الجامعات العربية في دعم الجامعات وخدمة التعليم العالي في الوطن العربي، مؤكدة أهمية مشاركة الجامعات في المبادرات المتميزة للاتحاد.
من جهته، أشاد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بسمعة التعليم العالي في مملكة البحرين وبمخرجات المؤسسات في جميع المجالات بما في ذلك البحث العلمي والابتكار.
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