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الأمين العام لمجلس التعليم العالي تشارك في اجتماعات اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

12/25/2023 6:05:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي، في اجتماعات الدورة العادية الخامسة والأربعين لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، التي أقيمت في المركز القومي للبحوث بجمهورية مصر العربية الشقيقة، باستضافة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وتناولت أعمال الاجتماعات عدداً من الموضوعات الهامة، وعرض تجارب بعض الدول العربية في مجال سياسات البحث العلمي والابتكار، وأهم منجزات مبادرات خطة الاتحاد ومنها مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، ومبادرة الابتكار الأخضر، وقاعدة بيانات البحث العلمي العربية، فضلاً عن مشاركة الاتحاد في التصنيف العربي للجامعات، وتصنيف "سايماجو" لمراكز البحث العلمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستحداث بوابة للمجلات العلمية العربية وإدراجها في قواعد البيانات العالمية، ودراسة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الدكتوراه في الجامعات العربية.

وعلى هامش الدورة، بحثت الأمين العام لمجلس التعليم العالي، مع الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، سبل التعاون المشترك بين المجلس والاتحاد.

وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، بالدور البارز لاتحاد الجامعات العربية في دعم الجامعات وخدمة التعليم العالي في الوطن العربي، مؤكدة أهمية مشاركة الجامعات في المبادرات المتميزة للاتحاد.

من جهته، أشاد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بسمعة التعليم العالي في مملكة البحرين وبمخرجات المؤسسات في جميع المجالات بما في ذلك البحث العلمي والابتكار.

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