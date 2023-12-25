150 متحدثاً من أبرز صنّاع المحتوى يقدمون 100 فعالية في «قمة المليار متابع»

أعلنت "قمة المليار متابع" - المنصة الأكبر على مستوى المنطقة التي تجمع صناع المحتوى الرقمي الإبداعي مع خبراء التواصل وصناع القرار -.. أن نسختها الثانية التي ستعقد يومي 10 و11 يناير المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي تجمع أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم بينهم 150 متحدثاً من أشهر صناع المحتوى الرقمي العالمي ليقدموا لجمهورهم في الإمارات أكثر من 100 فعالية ونشاط من بينها 15 خطاباً ملهماً و20 ورشة عمل و25 جلسة نقاشية و15 حواراً تفاعلياً و4 مناظرات و20 فعالية بمختلف أنحاء القمة.

وتبحث القمة في نسختها المقبلة التي تنظمها "أكاديمية الإعلام الجديد" تحت شعار "لنتواصل" أهم وأبرز الموضوعات والأفكار ذات الصلة بصناعة المحتوى الرقمي وتستهدف تطوير مهارات صناع المحتوى واطلاعهم على أحدث المستجدات من تقنيات ومناهج صناعة المحتوى الإبداعي إلى جانب تسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج الملهمة من الذين حققوا إنجازات وأصبحوا رموزاً عالمية مؤثرة.

وتستضيف القمة 7000 ضيف ونخبة من أبرز صنّاع المحتوى، من بينهم "خابي لام" نجم التيك توك الأول في العالم و"جيرمان جارمينديا" أشهر يوتيوبر ناطق بالإسبانية ومجموعة "سايدمن"، وغيرهم من نجوم العالم الرقمي.

وتتوزع فعاليات "قمة المليار متابع" على أربع مسارات رئيسية صممت خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة وتوفير المعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم حيث يستهدف مسار الإبداع "لنبدع" المواهب الناشئة في صناعة المحتوى ويقدم لهم ورش عمل وجلسات تفاعلية وخطابات ملهمة تساعدهم على تطوير خبراتهم لإنتاج محتوى فريد ومميز وجذاب يعبر عن شخصياتهم وينال إعجاب الجمهور ويقدم مسار التطوير المهني "لنتقدم" للمتخصصين والمحترفين نصائح وإرشادات حول أفضل الممارسات والحلول والأدوات التي تمكنهم من التفوق والتميز في هذه الصناعة المتطورة باستمرار.

ويخاطب مسار "لنكسب" الراغبين في تحصيل الربح من صناعة المحتوى الرقمي ويقدم لهم انجح الاستراتيجيات والخطط التي تساعدهم على تحويل محتواهم إلى مصدر دخل مستدام ومربح فيما يساعد مسار "لنتقارب" الراغبين في بناء شبكة علاقات وتواصل في صناعة المحتوى الرقمي ويقدم لهم فرصة للتعرف والتواصل والتفاعل والتعاون مع رواد صناعة المحتوى الرقمي على مستوى العالم.

وتحظى النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" بأجندة متكاملة تشمل مختلف قطاعات صناعة المحتوى حيث تتنوع جلساتها بين المحتوى الرياضي وعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية ومحتوى السفر والسياحة والترحال كما تعرض القمة موضوعات تُثري المحتوى التعليمي والمعرفي والاقتصادي وحتى المحتوى الإنساني ذي تأثير مجتمعي هادف.





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