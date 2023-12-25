الاثنين 1 يناير عطلة رسمية في حكومة عجمان بمناسبة رأس السنة الميلادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024 م في حكومة عجمان، حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.
وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25122023000110011019ID1107655063
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.