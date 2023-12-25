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الاثنين 1 يناير عطلة رسمية في حكومة عجمان بمناسبة رأس السنة الميلادية

12/25/2023 6:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الميلادية 2024 م في حكومة عجمان، حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلين الله أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.


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