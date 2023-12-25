أجهزة شحن المركبات الكهربائية في محطات «إمارات»

أبرمت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مُذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، تُؤسِّس لشراكة استراتيجية بين الطرفين، تقوم من خلالها الشركة بإنشاءِ وتركيب محطات شحن سريع للمركبات الكهربائية في عدد من مواقع محطات (إمارات).



مَثَّل «الاتحاد للماء والكهرباء» في التوقيع على مذكرة التفاهم، المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن طرف (إمارات) المهندس علي بن خليفة الشامسي، المدير العام للمؤسسة.

يُبرز هذا التعاون الذي تم توقيعه في دار الاستدامة في إكسبو دبي، التزام الطرفين بلعبِ دور رئيسي وفاعل في تشكيلِ مستقبل مستدام، من خلال إرساء أسس شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى توفيرِ خدمات شحن للمركبات الكهربائية، تتميز بالجودة والسرعة، وتتفق مع أعلى المعايير العالمية المُعتمدة في هذا المجال.

وتؤكِّد هذه الشراكة على التزام الطرفين بدعمِ رُؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الحياد المُناخي بحلول عام 2050، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة من جهة، وتلبية الطلب المُتزايد على خدمات المركبات الكهربائية في البلاد من جهةٍ أخرى.

وأكَّد المُهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، أن الشركة ماضية في القيام بدورها في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية وتحقيق مُستهدفات المشروع الوطني التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، بوصفها شريكاً رئيسياً مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المجال، ومن خلال التركيز على عقد شراكات جديدة ومُستدامة مع مُختلف القطاعات المعنية بتنفيذِ تلك السياسة الطموحة وتحقيقها على أرض الواقع.

وأوضح آل علي أن قطاع الطاقة بصفةٍ عامة، ومن منطلق كونه واحداً من أهم القطاعات المُؤثرة على مُستوى الانبعاثات الكربونية، فقد جاء في مقدمة الملفات التي طُرحَت للنقاش والمُعالجة أمام القادة وأصحاب القرار في التعاملِ مع قضايا البيئة والمناخ خلال فعاليات (COP28)، مُثمِّناً الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المؤتمر.

من جهته، قال علي خليفة الشامسي، مُدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: «نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والتي تُؤكد على سعينا المُستمر إلى تحقيق رؤيتنا المُشتركة في خدمةِ مُجتمع دولة الإمارات، وتلبية الطلب المُتزايد على خدمات المركبات الكهربائية»، مُؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الحركة المُستدامة والخضراء في البلاد.



