كتف بيلينغهام في خطر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعدما كشفت التقارير الطبية عن أن نجم الفريق جود بيلينغهام لديه مشكلة في كتفه.
قالت صحيفة ديفينسا سنترال إن كتف الدولي الإنجليزي في خطر، حيث لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.
وأوضحت: "الأطباء في النادي الإسباني أكدوا أنه سيتعين على بيلينغهام إجراء عملية جراحية في كتفه".
وأضافت: "جرت محاولات بشكل مستمر خلال الفترة الماضية بشأن الاعتماد على العلاج الطبيعي لعلاج هداف الفريق، ولكن لم تتحقق النتائج المنتظرة".
وواصلت: "الأطباء أبلغوا اللاعب الشاب أنه سيتعين عليه إجراء عملية جراحية إذا لم يتمكن من التخلص من الانزعاج من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وهو الأمر الذي لم ينل إعجابه، لأنه يعرف ما تنطوي عليه عملية من هذا النوع".
وأكدت أن بيلينغهام يحاول تأجيل العملية حتى نهاية الموسم، والاعتماد فقط على العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية، حتى يتجنب الغياب عن مباريات "الميرنغي" التي ستدخل في مراحل حاسمة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.
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