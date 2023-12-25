Monday, 25 December 2023 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتف بيلينغهام في خطر

12/25/2023 5:25:57 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعدما كشفت التقارير الطبية عن أن نجم الفريق جود بيلينغهام لديه مشكلة في كتفه.

قالت صحيفة ديفينسا سنترال إن كتف الدولي الإنجليزي في خطر، حيث لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وأوضحت: "الأطباء في النادي الإسباني أكدوا أنه سيتعين على بيلينغهام إجراء عملية جراحية في كتفه".

وأضافت: "جرت محاولات بشكل مستمر خلال الفترة الماضية بشأن الاعتماد على العلاج الطبيعي لعلاج هداف الفريق، ولكن لم تتحقق النتائج المنتظرة".

وواصلت: "الأطباء أبلغوا اللاعب الشاب أنه سيتعين عليه إجراء عملية جراحية إذا لم يتمكن من التخلص من الانزعاج من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وهو الأمر الذي لم ينل إعجابه، لأنه يعرف ما تنطوي عليه عملية من هذا النوع".

وأكدت أن بيلينغهام يحاول تأجيل العملية حتى نهاية الموسم، والاعتماد فقط على العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية، حتى يتجنب الغياب عن مباريات "الميرنغي" التي ستدخل في مراحل حاسمة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

MENAFN25122023000151011027ID1107655046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث