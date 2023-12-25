كتف بيلينغهام في خطر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعدما كشفت التقارير الطبية عن أن نجم الفريق جود بيلينغهام لديه مشكلة في كتفه.

قالت صحيفة ديفينسا سنترال إن كتف الدولي الإنجليزي في خطر، حيث لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وأوضحت: "الأطباء في النادي الإسباني أكدوا أنه سيتعين على بيلينغهام إجراء عملية جراحية في كتفه".

وأضافت: "جرت محاولات بشكل مستمر خلال الفترة الماضية بشأن الاعتماد على العلاج الطبيعي لعلاج هداف الفريق، ولكن لم تتحقق النتائج المنتظرة".

وواصلت: "الأطباء أبلغوا اللاعب الشاب أنه سيتعين عليه إجراء عملية جراحية إذا لم يتمكن من التخلص من الانزعاج من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وهو الأمر الذي لم ينل إعجابه، لأنه يعرف ما تنطوي عليه عملية من هذا النوع".

وأكدت أن بيلينغهام يحاول تأجيل العملية حتى نهاية الموسم، والاعتماد فقط على العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية، حتى يتجنب الغياب عن مباريات "الميرنغي" التي ستدخل في مراحل حاسمة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.