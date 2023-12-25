دبلوماسي إسرائيلي: من مصلحتنا التوصل لصفقة مع حماس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفاد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ أن تل أبيب مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الاسرى لدى حركة حماس، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح إذا ما كانت الحركة ستوافق على ذلك.
وقال هرتسوغ
لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس، لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية"، وفق ما نقلته
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف: "إنهم يعلمون أن جزءاً من النشاط هو محاولة التوصل إلى صفقة، الأمريكيون على اتصال مع مصر وقطر، وهم مطلعون على الصورة تماماً".
وعندما سُئل عما إذا كان موسم الأعياد سيؤخر أي صفقة محتملة،
قال إن "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات، من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر".
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