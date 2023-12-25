دبلوماسي إسرائيلي: من مصلحتنا التوصل لصفقة مع حماس

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ أن تل أبيب مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الاسرى لدى حركة حماس، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح إذا ما كانت الحركة ستوافق على ذلك.

وقال هرتسوغ

لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس، لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية"، وفق ما نقلته

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "إنهم يعلمون أن جزءاً من النشاط هو محاولة التوصل إلى صفقة، الأمريكيون على اتصال مع مصر وقطر، وهم مطلعون على الصورة تماماً".





وعندما سُئل عما إذا كان موسم الأعياد سيؤخر أي صفقة محتملة،

قال إن "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات، من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر".