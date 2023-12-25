«أمنية» تُحقّق حلم طفلة ببناء مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن في منطقة نائية

حققت مؤسسة "تحقيق أمنية" أمنية الطفلة نوف الكندي ببناء مسجد، ومدرسة لتحفيظ القرآن وتأمين شبكة مياه نظيفة في جمهورية قيرغيزستان بمحافظة جلال آباد - منطقة نوكن.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة“تحقيق أمنية”، إن المؤسسة تهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

وأضاف:“عندما التقينا نوف وجدنا أمامنا طفلة مليئة بالحيوية والفرح، وكانت المفاجأة بأنها لا تتمنى الحصول على شيء لنفسها، بل فضّلت أن تكون أمنيتها مُهداة للأفراد المُحتاجين في المناطق النائية”.

وأوضح أن نوف تمنت بناء مسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن وتأمين مياه الشرب النظيفة في إحدى المدن النائية، ومن هذا المنطلق قمنا بحملة جمع تبرّعات لتحقيق أمنيتها.

ونتوجّه بالشكر والتقدير والعرفان إلى شركاء الخير، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث تمكنا بفضل بمُساهمتها الكريمة من تحويل هذه الأمنية إلى حقيقة واقعة في جمهورية قيرغيزستان.

من جانبه أكد سعادة صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حرص المؤسسة على تقديم المساعدات لمختلف شرائح المجتمع في الإمارات، ونولي اهتماماً كبيراً لفئات الأطفال.

وأعرب عن سعادته بالمُساهمة في تحقيق أمنية نوف، والتي تجاوزت جميع توقعاتنا، ونشكر نوف على هذه الأمنية الرائعة، كما نشكر عائلتها الكريمة التي زرعت في أبنائها حبّ الخير والإخوة الإنسانية.

بدورها قالت نوف الكندي: " لا يمكنني وصف مشاعري بعد تحقيق أمنيتي على أرض الواقع. لقد شعرت بأنني أطير فرحاً بعد مُشاهدة السعادة والفرحة تُضيء وجوه الجميع كباراً وصغاراً بعد حصولهم على المسجد والمدرسة والاستمتاع بشرب المياه النظيفة. سعادتي لا توصف بعد تمكّني من صنع فارق في حياة أهالي القرية وأن أكون سبباً في تحسين حياتهم وإسعادهم".





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