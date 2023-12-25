هيئة كهرباء ومياه دبي ترسي عقداً لمد خط أنابيب مياه من الزجاج المقوى في حتا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد مشروع بقيمة إجمالية تبلغ عشرة ملايين وتسعمئة ألف درهم، لمد خط أنابيب مياه من الزجاج المقوى (GRE) بقطر 1500 ملم وطول 562 متراً في حتا، يتضمن إنشاء غرفة صمام نفاث لتمديد صمام المخرج السفلي لسد حتا إلى منطقة الوادي. ويأتي المشروع ضمن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المشروع يأتي في إطار الخطة التنمویة الشاملة لتطویر منطقة حتاّ وتلبیة احتیاجاتھا التنمویة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد في دبي وضمان توفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وتحرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشاريعها واعتماد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.
يشار إلى أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات المستخدمة في تمديد الأنابيب وملحقاتها وفق أعلى المواصفات العالمية لزيادة العمر الافتراضي لأصولها وخفض الكلفة التشغيلية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25122023000110011019ID1107655039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.