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هيئة كهرباء ومياه دبي ترسي عقداً لمد خط أنابيب مياه من الزجاج المقوى في حتا

12/25/2023 5:25:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد مشروع بقيمة إجمالية تبلغ عشرة ملايين وتسعمئة ألف درهم، لمد خط أنابيب مياه من الزجاج المقوى (GRE) بقطر 1500 ملم وطول 562 متراً في حتا، يتضمن إنشاء غرفة صمام نفاث لتمديد صمام المخرج السفلي لسد حتا إلى منطقة الوادي. ويأتي المشروع ضمن المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المشروع يأتي في إطار الخطة التنمویة الشاملة لتطویر منطقة حتاّ وتلبیة احتیاجاتھا التنمویة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة، حيث تعمل الهيئة على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد في دبي وضمان توفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وتحرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشاريعها واعتماد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

يشار إلى أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات المستخدمة في تمديد الأنابيب وملحقاتها وفق أعلى المواصفات العالمية لزيادة العمر الافتراضي لأصولها وخفض الكلفة التشغيلية.


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