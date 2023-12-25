حمدان بن محمد: نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بعيد الميلاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد، سائلا الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد
.. ونسأل الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع".
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