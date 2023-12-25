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حمدان بن محمد: نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بعيد الميلاد

12/25/2023 5:25:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد، سائلا الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد
.. ونسأل الله أن يديم الخير وأن يعم السلام على الجميع".


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