حمدان بن محمد: حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي.
وقال سموه في حسابه على إنستغرام "التقيت اليوم عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين ... ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي ... تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سرّ قوّة دبي ونجاحها الدائم ... نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدّي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم ... ومن هذه اللقاءات نؤكد أنّ حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها ... نحن من الناس ونعمل للناس ... ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها".
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