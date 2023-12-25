حمدان بن محمد: حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي.

وقال سموه في حسابه على إنستغرام "التقيت اليوم عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد -رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمسّ المواطنين ... ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي ... تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سرّ قوّة دبي ونجاحها الدائم ... نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدّي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم ... ومن هذه اللقاءات نؤكد أنّ حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها ... نحن من الناس ونعمل للناس ... ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها".





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