محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (62) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برئاسة المدير العام لهيئة الصحة في دبي.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة المؤسسة كلاً من: مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميّز والريادة، نائباً للرئيس، والأعضاء: المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وممثلين عن: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بواقع ممثل واحد عن كل من الجهات المذكورة، والذين يتم تسميتهم من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، كما يضم المجلس في عضويته المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ويُلغى المرسوم رقم (25) لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. ويُعمل بالمرسوم رقم (62) لسنة 2023 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.





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