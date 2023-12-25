محمد بن راشد: تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس " تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد .. كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز