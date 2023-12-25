محمد بن راشد: تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد

محمد بن راشد: تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد
التاريخ
12/25/2023 5:25:43 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس " تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد .. كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة ".
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