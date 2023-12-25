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وزير التنمية الاجتماعية يترأس اجتماع الصندوق الاجتماعي الوطني

12/25/2023 5:20:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذي يضم ممثلين عن الوزارة، واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، إلى جانب استعراض المستجدات في ميزانية الخدمات التي يدعمها الصندوق، والخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده بهدف تطوير أعماله والخدمات المقدمة من خلاله، وذلك وفقًا لمبادئ الشراكة المجتمعية للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه.

وبهذه المناسبة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية دور الصندوق الاجتماعي الوطني لما يقدمه من خدمات تنموية لفئات ذوي العزيمة وكبار السن والأطفال والأسرة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، متطلعًا إلى أن تشهد المرحلة المقبلة تطورًا نوعيًا في عمل الصندوق والمزيد من التعاون المشترك للنهوض باختصاصاته.

ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى دعم وتمويل كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية المعنية بالفئات المذكورة.

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