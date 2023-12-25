مستعمرون يقطعون 60 شجرة زيتون جنوب نابلس
التاريخ
12/25/2023 5:15:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- قطع مستعمرون، الليلة الماضية، 60 شجرة زيتون في أراضي قرية جالود جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة
"قطاع كامل" شرق القرية، وقطعوا الأشجار، ودمروا خزانات مياه وأنابيب للري، تعود ملكيتها للمواطن نزار يوسف عودة.
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