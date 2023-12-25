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مستعمرون يقطعون 60 شجرة زيتون جنوب نابلس

12/25/2023 5:15:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- قطع مستعمرون، الليلة الماضية، 60 شجرة زيتون في أراضي قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة
"قطاع كامل" شرق القرية، وقطعوا الأشجار، ودمروا خزانات مياه وأنابيب للري، تعود ملكيتها للمواطن نزار يوسف عودة.

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