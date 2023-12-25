وسط عجز الموازنة.. وزارة المالية الإسرائيلية توصي بإغلاق 10 وزارات

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق 10 وزارات زائدة عن الحاجة لتغطية عجز الميزانية الذي وصل إلى 70 مليار شيكل (20 مليار دولار)، وسط الحرب الدائرة في غزة.

وحسب تقرير القناة 12 فإن الوزارات التي سيتم إغلاقها هي:

وزارة المستوطنات والبعثات الوطنية برئاسة أوريت ستروك.

وزارة القدس والتقاليد اليهودية، برئاسة مئير بوروش.

وزارة الاستخبارات برئاسة غيلا غمليئيل.

وزارة تطوير النقب والجليل برئاسة يتسحاق فاسرلوف.

وزارة التعاون الإقليمي برئاسة ديفيد أمسالم.

وزارة شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية، برئاسة عميحاي شيكلي.

وزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة رون ديرمر.

وزارة التراث برئاسة عميحاي إلياهو.

وزارة النهوض بوضع المرأة برئاسة مي جولان.

ووفقا للتقرير، أوصت وزارة المالية أيضا بخفض أموال الإئتلاف بقيمة 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، وهي الأموال المخصصة لتغطية المطالب السياسية للأحزاب، وإلغاء الدعم على أسعار الغاز، زيادة الضرائب على السجائر، وفرض المزيد من الضرائب على الفوائد في صناديق الدراسة المتقدمة.

وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فمن الممكن أن توصي وزارة الخزانة برفع ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بجميع السلع الاستهلاكية تقريبا، والتي تبلغ حاليا 17%.

وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع "حماس" و"حزب الله" منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.

وقد واجهت الميزانية معارضة لأنها خصصت أيضا تمويلا لبعض المشاريع غير المرتبطة بالمجهود الحربي.

المصدر:“تايمز أوف إسرائيل”