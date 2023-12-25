بـ13 طنا من المتفجرات.. جيروزاليم بوست تكشف تفاصيل العثور على جثث 5 محتجزين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول العثور على جثث 5 رهائن إسرائيليين قرب جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، انتشال جثث 5 أسرى إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض في جباليا، بعد مقتلهم خلال احتجازهم لدى حركة "حماس"، هم 3 جنود ومدنيان.

إلا أن الصحيفة الإسرائيلية قالت إن العثور على الجثث لم يكن دفعة واحدة، إذ عثر الجيش على جثتين قبل حوالي أسبوعين، ثم 3 جثث بعد بضعة أيام في مكان قريب من الموقع الأول، مبينة أن الجيش أعلن عن اكتشاف الجثتين الأوليين فقط، وأحجم عن الإعلان عن الثلاث جثث الأخرى "حتى تنتهي القوات الإسرائيلية في المنطقة من عملياتها".

وأفادت بأنه "كان هناك خوف حقيقي من أن يؤدي الإعلان عن المزيد من التفاصيل إلى تعريض القوات للخطر"، كاشفة أن النفق الذي عثر فيه على الجثث "كان واسعا، ويضم مصعدا وغرفا كبيرة، وينقسم إلى غرف جانبية".

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استخدمت 13 طنا من المتفجرات لتفجير النفق بأكمله، وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي نتيجة واضحة حول توقيت مقتل المحتجزين، وقالت مصادر عسكرية إن تحقيقات الطب الشرعي في هذه القضية لا تزال مستمرة.

وكان مصدر في الجيش الإسرائيلي قال إن العثور على الجثث يتطلب مزيجا من المعلومات الاستخبارية الموجودة مسبقا إلى جانب معلومات أخرى تجمع وقت المعارك في الميدان.

وبعد انتشال جثث الرهائن – زيف دادو، إيدن زكريا، رون شيرمان، نيك بيزر وإيليا توليدانو – قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بتدمير "المقر تحت الأرض".

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن "هدم المقر في جباليا، جزء من الجهود المبذولة للتعامل مع البنية التحتية لأنفاق حماس، واستهداف كبار قادتها وقدراتها الاستراتيجية"، مؤكدا أن "هذا الجهد مستمر في كل الأوقات، ويجري الآن تنفيذه في خان يونس وجنوب قطاع غزة".



