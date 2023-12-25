مستعمرون يطلقون النار على مزارع ويجبرونه على مغادرة أرضه جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أطلق مستعمرون، اليوم الاثنين، الرصاص الحي صوب مزارع من قرية قريوت جنوب نابلس، وأجبروه على مغادرة أرضه.
وقال المزارع صبري قريوتي للوكالة الرسمية، "أثناء عملي بالمزرعة غرب القرية، إذ بعدد من المستعمرين من مستعمرة "عيليه"، يطلقون الرصاص الحي باتجاهي، أثناء وجود جيش الاحتلال معهم".
وأضاف أن المستعمرين أجبروه بقوة السلاح على مغادرة الأرض وترك المزروعات، رغم أنها لا تبعد سوى قرابة 300 متر عن منزله، مشيرا إلى أنه يتعرض لاعتداءات يومية من المستعمرين وجيش الاحتلال.
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