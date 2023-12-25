مستعمرون يطلقون النار على مزارع ويجبرونه على مغادرة أرضه جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أطلق مستعمرون، اليوم الاثنين، الرصاص الحي صوب مزارع من قرية قريوت جنوب نابلس، وأجبروه على مغادرة أرضه.

وقال المزارع صبري قريوتي للوكالة الرسمية، "أثناء عملي بالمزرعة غرب القرية، إذ بعدد من المستعمرين من مستعمرة "عيليه"، يطلقون الرصاص الحي باتجاهي، أثناء وجود جيش الاحتلال معهم".

وأضاف أن المستعمرين أجبروه بقوة السلاح على مغادرة الأرض وترك المزروعات، رغم أنها لا تبعد سوى قرابة 300 متر عن منزله، مشيرا إلى أنه يتعرض لاعتداءات يومية من المستعمرين وجيش الاحتلال.