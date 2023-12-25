الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود السورية

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه تم إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية أمس الأحد، وفقا لما أوردته صحيفة“الدستور” اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر أن“قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري”.

وبيّن المصدر أنه تم العثور على 537 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، و888 كف حشيش، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن“القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

(د ب أ)



