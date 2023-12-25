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منتخبنا الوطني يصل السعودية لإقامة معسكره الأخير قبل أمم أسيا

12/25/2023 5:15:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN- وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى مدينة أبها السعودية، لإقامة معسكرٍ ثانٍ يستمر حتى الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات كأس آسيا قطر 2023.

وكان منتخبنا الوطني، قد اختتم معسكره التدريبي في الجزائر، الذي جاء بعد توقف المسابقات المحلية نتيجة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وفي إطار تحضيراته المتواصلة للنهائيات الآسيوية.

وخاض الفدائي خلال المعسكر مباراتين وديتين، فتعادل مع الأولمبي الجزائري بهدف لمثله، وفاز على اتحاد عنابة بثلاثة أهداف لهدفين.

ويسبق النهائيات الآسيوية إقامة مباراتين وديتين في قطر أمام كل من أوزباكستان والسعودية.

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