الاحتلال يداهم منازل المواطنين ويستولي على مركباتهم بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منازل المواطنين واستولت على مركباتهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين بقرية لصيفر بمسافر يطا وفتشتها، وعرف من أصحابها: المواطن عثمان أبو قبيطة، كما استولت على عدة مركبات.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت المواطن طالب النعامين عدة ساعات على مدخل ماعين - قواويس بمسافر يطا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد من اجراءاتها العسكرية على الطرق المؤدية إلى مسافر يطا، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المستمرة.