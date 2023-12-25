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الكشف عن أسرع وأبطأ لاعبي برشلونة

12/25/2023 5:14:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن أسرع وأبطأ لاعبي برشلونة هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يبرز رافينيا ورونالد أراوخو باعتبارهما أسرع لاعبي برشلونة حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.
ووصل اللاعب البرازيلي إلى سرعة قصوى بلغت 34.6 كم/ساعة، بينما تمتع المدافع الأوروجوائي بسرعة قصوى تبلغ 34.5 كم/ساعة.
وأشارت إلى أن أراوخو وصل إلى هذه السرعة عندما تم توظيفه كظهير في بعض المباريات.
ومع استبعاد حراس المرمى، فإن اللاعبين "الأبطأ" في برشلونة هذا الموسم بدوري الأبطال، هم إلكاي جوندوجان (29.8 كم/ساعة) وإينييجو مارتينيز (29.9 كم/ساعة).
والمفارقة الغريبة، أن رافينيا وأراوخو أسرع لاعبين في صفوف برشلونة لديهما أسوأ أرقام في الفريق من حيث حجم المسافة المقطوعة في المباريات، إلى جانب أندرياس كريستينسن وإنييجو مارتينيز.

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