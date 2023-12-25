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مدافع النصر يرحل في يناير.. و3 أندية تسعى لضمه

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير صحفية أنَّ عبد الله مادو، مدافع النصر، تقدم بطلب للرحيل عن الفريق.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر لها إنَّ مادو طلب الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.
وأضافت الصحيفة، أنَّ البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، أبلغ المدافع عدم حاجته له، مؤكدًا أنه لا يمانع في انتقاله، أو إعارته خلال الفترة المقبلة.
وترغب أندية الشباب، والتعاون، والاتفاق، في ضم مادو.
ويلعب مادو، 30 عامًا، مع النصر منذ موسم "2012-2013"، وخاض معه 129 مباراة، سجَّل خلالها 4 أهداف وصنع اثنين، فيما لم يشارك خلال الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة في دوري روشن السعودي، ومواجهتين بدوري أبطال آسيا.
يذكر أن المدافع يرتبط بعقد مع الفريق العاصمي حتى يونيو/حزيران 2025، واكتفى بالمشاركة في 3 مباريات خلال الموسم الجاري.

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