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بيريز يحفز صفقة الريال بورقة كريستيانو

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على تحفيز أحد اللاعبين الذين سينضمون إلى صفوف الميرنجي في الصيف المقبل.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدث فلورنتينو بيريز مع إندريك، نجم بالميراس، أثناء زيارته مؤخرا لنادي ريال مدريد.
وكشفت أن بيريز قال لإندريك: "يقولون لي إنك تعشق كريستيانو رونالدو وما فعله في مدريد، لنرى إذا كنت ستكون أنت النسخة الجديدة منه وتحقق نجاحا مثله.. إنه أسطورة".
ورد إندريك على بيريز قائلا: "بالطبع.. أتمنى حدوث ذلك".
وكان إندريك وقع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، لكنه سينضم إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل، بعد أن يكمل 18 عاما.
يذكر أن إندريك (17 عاما) كان واحدا من نجوم بالميراس الذين قادوا الفريق للتتويج بلقب الدوري البرازيلي بعد منافسة شرسة مع باقي المنافسين.

ملاعب


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