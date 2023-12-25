سلسلة غارات عنيفة على عدد من البلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت الغارات بلدات عيترون، وعيتا الشعب، وميس الجبل وتلة الراهب.
كما استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الليلة الماضية بلدات مركبا، ورامية، ومروحين والضهيرة تزامنا مع إطلاق القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في بلدات الناقورة، وعلما الشعب والبستان.
وأسفرت الغارات عن تضرر عدد كبير من المنازل .
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