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تردد برشلونة يهدد صفقة شبيه ميسي

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بات برشلونة مهدد بخسارة إحدى الصفقات البارزة؛ بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ تردد برشلونة يُعرّض صفقة إستيفاو ويليان، الملقب بـ"ميسينيو"، نجم بالميراس، للخطر.
وأشارت إلى أنَّ اللاعب البرازيلي، الذي يشبهه الجمهور البرازيلي بميسي، يواصل إعطاء الأولوية لبرشلونة، لكن الافتقار لوجود رد فعل إيجابي من البارسا؛ بسبب مشكلاته المالية، قد يدفع نجم بالميراس لاختيار أحد العروض المقدمة له من كبار أوروبا.
وأوضحت أنَّ أندية سان جيرمان، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، مستعدة لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، 60 مليون يورو.
وذكرت أن ميسينيو يبلغ 17 عامًا في 24 أبريل/نيسان 2024، ما يعني أنه لن يتمكن من الوصول إلى أوروبا حتى صيف 2025، لكن بالميراس يريد إنهاء بيعه الآن، واتباع نفس المسار الذي اتبعه مع إندريك وريال مدريد.
كان والد ميسينيو، سافر إلى أوروبا في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من أجل التعرف بشكل مباشر على العروض الرياضية من بعض الأندية المهتمة.
وكشفت الصحيفة، أن والد ميسينيو زار مانشستر سيتي وتشيلسي، وباريس، واختتم رحلته في برشلونة، وكان يميل مثل ابنه لاختيار البارسا، لكنه بدأ أيضا في التخلي عن خيار البلوجرانا.

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