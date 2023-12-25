ألفاريز يهرب من فخ الريال وبرشلونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي، ربط نفسه بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.



وسئل ألفاريز إذا كان سيرغب في تمثيل ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل، وأجاب: "الحقيقة أنني سعيد جدًا في مانشستر سيتي. أنا متواجد في النادي منذ أكثر من عام بقليل، وأشعر بسعادة غامرة بكل ما حققناه".

وأضاف النجم الأرجنتيني في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "الآن هدفنا هو المنافسة ومحاولة الفوز بهذه البطولات مرة أخرى".

وسبق أن ارتبط ألفاريز بالانتقال إلى ريال مدريد، عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي.

كما ارتبط مهاجم مانشستر سيتي أكثر من مرة بالانتقال إلى برشلونة ليكون بديلا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويرتبط جوليان ألفاريز صاحب الـ23 عامًا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2028

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