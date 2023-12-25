الاحتلال يعتقل فلسطينيا وطفلا بالخليل

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا فلسطينيا وطفلا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت المواطن يقين داوود الجمل، والطفل أشرف منصور الجمل، وفتشت عدة منازل في جبل كرباج في المنطقة، عرف من أصحابها، صخر الرجبي، وماهر رضوان أبو تركي، وعمر إسماعيل بدوي، وعلي حمودة جابر، وجيفارا برقان.

