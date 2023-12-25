الاحتلال يعتقل فلسطينيا وطفلا بالخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا فلسطينيا وطفلا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من المدينة، واعتقلت المواطن يقين داوود الجمل، والطفل أشرف منصور الجمل، وفتشت عدة منازل في جبل كرباج في المنطقة، عرف من أصحابها، صخر الرجبي، وماهر رضوان أبو تركي، وعمر إسماعيل بدوي، وعلي حمودة جابر، وجيفارا برقان.
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