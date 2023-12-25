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الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه 4.6% - 4.8% عالميا

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والكاز والديزل في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للبيانات، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 754.5 دولار للطن، مقارنة مع 719.6 دولار في الأسبوع الثاني منه، بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.
وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثالث 792.8 دولار، مقابل 757.6 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 4.6 بالمئة.
وارتفع سعر الكاز من 764.6 إلى 787.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة، فيما ارتفع سعر الديزل من 697.5 إلى 764.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 420.3 إلى 434.1 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 بالمئة، واستقر سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار.

وارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى 79.8 دولار للبرميل، مقارنة مع 75.3 دولار للبرميل في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.




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