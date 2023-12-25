سرايا القدس: قصفنا تمركزا للآليات العسكرية في جحر الديك

سرايا القدس: قصفنا تمركزا للآليات العسكرية في جحر الديك
التاريخ
12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى قصفها حشودا عسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.
وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.
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