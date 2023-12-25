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سرايا القدس: قصفنا تمركزا للآليات العسكرية في جحر الديك

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى قصفها حشودا عسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

وتستمر الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.


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