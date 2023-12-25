Monday, 25 December 2023 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يطلقون النار على مزارع ويجبرونه على مغادرة أرضه جنوب نابلس

12/25/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق مستعمرون، اليوم الاثنين، الرصاص الحي صوب مزارع من قرية قريوت جنوب نابلس، وأجبروه على مغادرة أرضه.


وقال المزارع صبري قريوتي لــ"وفا "، "أثناء عملي بالمزرعة غرب القرية، إذ بعدد من المستعمرين من مستعمرة "عيليه"، يطلقون الرصاص الحي باتجاهي، أثناء وجود جيش الاحتلال معهم".


وأضاف أن المستعمرين أجبروه بقوة السلاح على مغادرة الأرض وترك المزروعات، رغم أنها لا تبعد سوى قرابة 300 متر عن منزله، مشيرا إلى أنه يتعرض لاعتداءات يومية من المستعمرين وجيش الاحتلال.


MENAFN25122023000208011052ID1107654976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث